Caso Pozzolo: nessuna querela presentata dal ferito

Non è stata presentata alcuna querela da parte del 31enne rimasto ferito nella notte di Capodanno dal colpo di una mini pistola a Rosazza (Biella).

L'arma è di proprietà dell'onorevole Emanuele Pozzolo, che però ha detto di non aver sparato.

Tenuto conto dei dieci giorni di prognosi e delle lesioni lievissime non è stata depositata alcuna querela di parte. Il giovane, subito soccorso nella notte dell'1 gennaio, è stato dimesso già nella giornata di ieri dall'ospedale di Ponderano (Biella).

Il ferito è il genero di un agente della scorta di Andrea Delmastro e l'arma che l'ha colpito a Rosazza è una North American arms Lr22. L'arma risulta legalmente detenuta da Pozzolo, che ha anche il porto d'armi. Si tratta di un revolver in miniatura, utilizzato come arma da collezione o come "arma da borsetta".



