Stop a ricerche farmacista scomparso, ha preso un treno

Da scomparsa ad allontanamento volontario: termina così, secondo quanto informa la protezione civile, il caso di Mauro Caratti, un 67enne di Acqui Terme (Alessandria), titolare con la moglie di una farmacia ad Alice Bel Colle, di cui non si avevano più notizie dal 29 dicembre.

Risulta infatti che l'uomo abbia preso un treno nel corso della stessa giornata.

"Dalle immagini delle telecamere ottenute dalla Polfer solo dopo alcuni giorni a causa delle festività, - spiega Lorenzo Torielli, responsabile Gruppo Protezione civile di Acqui - è stato visto alle 15,43 del 29 dicembre, poco tempo dopo essere uscito di casa, salire su un treno diretto ad Alessandria, da dove ha atteso la coincidenza per Genova. L'andatura sembrava tranquilla e Caratti per nulla disorientato".

La protezione civile ringrazia le autorità, le forze dell'ordine e tutte le persone che si sono prodigate per la ricerca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA