Si perde in montagna durante festa Capodanno, soccorso

Festeggia il Capodanno in una baita in montagna e si smarrisce, nella notte, mentre tenta di raggiungere a piedi la propria auto. Per il recupero sono intervenute due squadre del Soccorso alpino. E' successo in Val Corsaglia, nel Cuneese. L'uomo è stato raggiunto dopo mezz'ora e accompagnato a piedi verso valle; era in buone condizioni anche perché le temperature non erano rigide. Aveva festeggiato in una baita nella zona di Burrino, nel territorio di Frabosa Soprana.

Lui stesso ha lanciato l'allarme servendosi del servizio Sms locator attivato dalla centrale operativa del Soccorso alpino.





