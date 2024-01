Museo Egizio di Torino, nel 2023 oltre 1 milione di visitatori

Il Museo Egizio ha archivia il 2023 con 1.061.157 visitatori, numero comprensivo anche degli eventi istituzionali e privati, a fronte degli 898.500 ingressi del 2022. Un record per il Museo, che nel 2024 festeggerà, in autunno, il bicentenario della sua costituzione.

I mesi che hanno registrato un maggiore afflusso di pubblico sono stati aprile, con 128.576 ingressi e maggio, con 107.415; nel corso dell'anno l'Egizio di Torino ha aperto le porte a 128.000 studenti (circa 5.650 classi), in visita didattica. In crescita anche i canali social del Museo, che totalizzano 420mila follower (con un incremento del 433%).

Nel 2023 il Museo ha puntato su numerosi progetti espositivi non solo al proprio interno, ma anche al di fuori e sul riallestimento del terzo piano, dove è stata appena inaugurata la Galleria della Scrittura. L'Egizio si è inoltre focalizzato su progetti internazionali, come missioni archeologiche di scavo e collaborazioni con grandi istituzioni mondiali per studi e restauri.

Il 18 ottobre sono iniziati i lavori di restauro delle facciate interne del Museo, propedeutici al cantiere vero e proprio di trasformazione.



