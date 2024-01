Museo del Cinema, 2023 anno migliore di sempre

"Il miglior risultato di sempre".

Il presidente Enzo Ghigo riassume così il 2023 del Museo nazionale del Cinema di Torino. L'anno si è chiuso con oltre 755 mila presenze (+32% rispetto al 2022) una quota mai toccata nelle stagioni precedenti. E' stato superato anche il record del 2017, quando i visitatori furono 722 mila.

"E' stato anno straordinario - osserva Ghigo - con appuntamenti di livello nazionale e internazionale che hanno portato al museo tantissime persone, come le masterclass e la mostra di Tim Burton che in due mesi e mezzo ha avuto oltre 230 mila visitatori". "I prossimi mesi - afferma il presidente - ci fanno ben sperare, tenendo conto che dal 1 al 7 gennaio i biglietti acquistati online sono già oltre 15 mila. Il Museo Nazionale del Cinema è unico nel suo genere e ha una doppia anima: porta in Italia, a Torino, appuntamenti e mostre di altissimo valore culturale e cinematografico e al tempo stesso è ampiamente radicato sul territorio, in pratica la dimensione internazionale si sposa con il controcanto locale dando all'istituzione un valore unico nel suo genere".

Il direttore, Domenico De Gaetano, parla di "anno incredibile". "Abbiamo iniziato - ricorda - con la mostra dedicata a Dario Argento, super acclamata dal pubblico, per poi proporre l'esposizione Il 'Cinema del Futuro - Il Futuro del Cinema', che ha raccontato i cambiamenti epocali della storia del cinema. E poi la stupenda mostra di Tim Burton, genio assoluto che ha fatto sognare intere generazioni. A tutto ciò si aggiungono, ovviamente, il Torino Film Festival, il Festival CinemAmbiente, il Lovers Film Festival e il Torino film Festival, oltre a numerose iniziative e collaborazioni". "I risultanti del 2023 - dice ancora De Gaetano - riflettono un percorso di sviluppo e trasformazione gestionale e artistica del Museo in atto da alcuni anni, in un'ottica più contemporanea e sostenibile che sottende un duplice obiettivo: aumentare la brand awareness internazionale e raggiungere nuovi pubblici, soprattutto quello giovane".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA