Il primo nato del 2024 a Torino è Matilda

Si chiama Matilda la prima nata all'ospedale Sant'Anna di Torino. La bimba è venuta al mondo a mezzanotte e un minuto con parto spontaneo; la mamma, italiana, ha allattato al seno e non ha usato la peridurale.

"L'ospedale ostetrico ginecologico Sant'Anna - informa una nota della Città della Salute - si conferma il primo in Italia per numero di parti e di nascite. Durante il 2023 i parti nel presidio Sant'Anna sono stati oltre 5.630, di cui il 97% sono stati parti singoli, 153 parti gemellari e 3 trigemellari per un totale di 5.798 nascite. La proporzione complessiva di tagli cesarei è del 31%, stabile rispetto agli anni precedenti. In quasi il 90% dei 3.981 neonati da parto vaginale è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall'OMS per favorire l'allattamento al seno. Nel 2022 i parti erano stati oltre 6400 per 6590 nascite".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA