Concerto di Capodanno a Torino, debutto con 10mila presenze

Diecimila presenza, in piazza Castello, a Torino, alla prima edizione del Concerto di Capodanno, gratuito ed eseguito, oggi pomeriggio, dall'Orchestra Filarmonica di Torino, diretta da Giampaolo Pretto.

La scelta dei brani è stata studiata per celebrare il bicentenario del Museo Egizio, che ricorre proprio nel 2024. Il programma è spaziato tra l'ouverture, le arie e i duetti più celebri del Flauto Magico di Mozart, ambientato in un Egitto immaginario, e dell'Aida di Verdi, Ad accompagnare le musiche il video dalle coreografie del collettivo di ballerini spagnoli Kor'sia, registrate proprio negli spazi del Museo Egizio di Torino.

Il concerto è stato presentato dalla conduttrice torinese Alba Parietti e da Paolo Gavazzeni, direttore artistico di Classica Hd, canale di Sky che ha trasmesso in diretta l'evento, in replica questa sera alle 23.50 su Rete 4.

Il concerto del primo gennaio è un progetto della Città di Torino, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il contributo di Fondazione Crt e Iren.

"Abbiamo scommesso su un grande concerto di Capodanno di musica classica in piazza, com'è tradizione di grandi città europee, e direi che le diecimila presenze di oggi, con piazza Castello gremita di migliaia di torinesi e turisti, ci hanno dato ragione. - commenta Rosanna Purchia, assessora alla Cultura della Città di Torino - È stato uno spettacolo bellissimo arricchito delle coreografie che hanno omaggiato il Museo Egizio, che apre le celebrazioni per il suo bicentenario.

Siamo davvero molto contenti e lavoreremo, già da domani, ad una prossima edizione affinché il concerto di Capodanno diventi una tradizione di Torino".



