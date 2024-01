Capodanno: Torino, da Stato Sociale solidarietà a Askatasuna

Un messaggio di vicinanza ad Askatasuna è arrivato la notte di Capodanno dal palco del concerto allestito in piazza Castello nel corso dell'esibizione della band Lo Stato Sociale. "E' solo grazie alle persone e ai luoghi - ha detto il frontman - che riusciamo a esercitare la nostra libertà, i luoghi dove un'alternativa è possibile, dove il nuovo anno è un'idea che può essere raggiunta; cosa che succede spesso da tanti anni anche qua vicino, ad Askatasuna. E se non la posso ballare, non è la mia rivolta".

Lo spettacolo (con Lo Stato Sociale c'era Dj Mace) è stato organizzato da Cooperativa Culturale Biancaneve. Per le info e gli ingressi il riferimento è stato il Comune di Torino.

In queste settimane l'edificio in cui trova posto il centro sociale Askatasuna - che promuove iniziative musicali e culturali - è al centro di una serie di accertamenti sul rispetto delle norme in materia di sicurezza antincendio. Un gruppo di militanti si trova sotto processo per associazione a delinquere.



