Calcio: Juve già al lavoro nel 2024, obiettivo coppa Italia

Dopo il brindisi per l'arrivo del 2024, la Juventus è tornata subito ad allenarsi: è stato un primo gennaio di lavoro, infatti, per i ragazzi di Massimiliano Allegri. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio alla Continassa per la prima seduta del nuovo anno. L'obiettivo è preparare la sfida di giovedì contro la Salernitana valida per gli ottavi di finale di coppa Italia. Danilo e compagni hanno svolto un lavoro aerobico senza palla, gli infortunati Alex Sandro e Kean hanno seguito un programma specifico così come De Sciglio.

Per domani il tecnico Allegri ha fissato un allenamento mattutino.



