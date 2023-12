Furto in villa consigliere comunale nel Torinese

Un furto in abitazione è stato commesso a San Raffaele Cimena (Torino). I ladri sono entrati da una porta-finestra approfittando dell'assenza dei proprietari e hanno anche picchiato uno dei cani.

La casa è di Libero Tubino, 69 anni, primario all'ospedale di Chivasso e medico dello staff della Juventus, e di Clara Marta, 55 anni, consigliera comunale a Chivasso. La donna, in particolare, era impegnata in una seduta dell'assemblea.

La denuncia è stata presentata dalla coppia lo scorso 20 dicembre ai carabinieri di Castiglione Torinese. Secondo una prima ricostruzione gli sconosciuti si sarebbero impadroniti alcuni oggetti il cui valore non è stato ancora quantificato.

Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il cane è stato colpito con una mazza.



