Auguri dei Carabinieri per i 103 anni dell'ex collega Bruno

I Carabinieri di Tortona (Alessandria) hanno festeggiato a Fonti, frazione di Villaromagnano, l'ex collega Bruno Giovannetti, che ha raggiunto i 103 anni. A Giovannetti è stato anche donato il Calendario storico dell'Arma.

Soldato dell'Esercito italiano, prigioniero di guerra per tre anni in terra d'Africa, Giovannetti - ricorda una breve nota del Comando Provinciale - è stato "formidabile fonte di ispirazione per tutti i militari in servizio, ai quali ha sempre dimostrato tanto affetto".



