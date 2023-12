La Juventus ha battuto la Roma per 1-0 nella partita del penultimo turno del girone di andata della Serie A. A decidere la sfida dell'Allianz Stadium è decisa da una rete di Rabiot al 2' st. Per i bianconeri è la 13/a vittoria in campionato, per la Roma la sesta sconfitta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA