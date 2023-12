Mourinho, fatta una partita con coraggio, ma ci è mancato il gol

"Ci è mancata un po' di concretezza? Esatto, abbiamo parlato di questo prima della partita. Abbiamo creato più di quello che ti aspetti contro un muro come il loro.

Nel primo tempo siamo stati la squadra con più qualità e li abbiamo messi in difficoltà. È mancato il gol. A inizio ripresa abbiamo preso un gol con dei rimbalzi e poi diventa tutto più difficile. È un peccato questo risultato per noi. Però sono contentissimo di quello che ho preparato con i giocatori". Così José Mourinho, dai microfoni di Dazn, nel dopopartita di Juventus-Roma.

Ma come si spiega la differenza di risultati della Romna che gicoa in casa con quella da trasferta? "Ovviamente in casa siamo più forti, ma non solo noi - risponde Mourinho -. Il tifo fa la differenza. Quando si parla della Roma si deve parlare con rispetto, pensando al lavoro che stiamo facendo con tutte le difficoltà che abbiamo. Sono il primo a dire che in trasferta manca un po' di personalità , però oggi non è successo. Loro sono fortissimi difensivamente ma noi abbiamo fatto una partita con coraggio, e siamo stati più forti nel primo tempo. Loro sono fortissimi difensivamente ma noi abbiamo fatto una partita con coraggio. Dybala e Bryan hanno avuto due grandissime occasioni e neanche parlo di quelle del primo tempo"



