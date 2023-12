'Il Piccolo Principe' di Genovese a teatro, riparte la tournée

Torna a teatro nel 2024 'Il piccolo principe', lo spettacolo diretto da Stefano Genovese, prodotto da Razmataz Live e pensato per un pubblico di tutte le età. Nel 2023 la tournée ha venduto 60mila biglietti, toccando le città di Roma, Bologna, Torino, Firenze e Milano; nel 2024 il debutto a Roma, al Sistina, dall'1 all'1 febbraio, poi lo spettacolo andrà in scena a Ravenna (Teatro Alighieri, dal 15 al 18 febbraio), Torino (Colosseo, dal 23 al 25 febbraio), Napoli (Palapartenope, dall'1 al 3 marzo), Milano (Teatro Repower, dal 7 al 24 marzo), Messina (Teatro Vittrio Emanuele, dal 5 al 7 aprile), Genova (Stadium, il 13 e 14 aprile), Reggio Calabria (Teatro Cilea, dal 19 al 21 aprile).

Fedele allo stile dell'opera originale - il libro scritto da Antoine de Saint-Exupery - pubblicato per la prima volta nel 1943 ed il più tradotto al mondo dopo la Bibbia - il regista Stefano Genovese ha deciso di non lasciare alla parole il ruolo centrale, ma di affidare il racconto all'immaginazione. Le scene sono curate da Carmelo Giammello, la direzione e gli arrangiamenti musicali da Paolo Silvestri, i costumi da Guido Fiorato e il Disegno Luci da Giovanni Pinna. Le prevendite sono disponibili su TicketOne.



