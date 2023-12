Finestre virtuali sui paesaggi per pazienti all'ospedale di Biella

Finestre virtuali appese alle pareti consentono ai pazienti del reparto di Rianimazione di osservare il territorio biellese dal proprio letto: è il progetto realizzato dall'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella e finanziato dal Leo Club Biella. Si tratta di un'idea finalizzata ad accrescere il livello di accoglienza della persona che vive l'esperienza di un ricovero in Rianimazione, ma che ha anche una valenza terapeutica.

Oropa, Bielmonte, Muzzano, Piazza Cisterna a Biella sono alcune delle località che si possono vedere attraverso le finestre virtuali.

"E' per il Leo Club di Biella motivo di gioia e soddisfazione aver reso possibile la realizzazione di questa idea che va a beneficio dei pazienti dell'ospedale del nostro territorio. - commenta il vicepresidente del Leo Club Biella, Giovanni Ploner - Ringrazio l'Associazione Amici dell'Ospedale per averla portata a compimento e ringrazio tutti i cittadini biellesi che avevano contribuito partecipando alla raccolta fondi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA