Celebrati a Torino i funerali della giudice Giulia De Marco

Si sono svolti questa mattina a Torino, nella chiesa di Santa Teresa d'Avilla, i funerali di Giulia De Marco, 83 anni, giudice minorile, già presidente del tribunale dei minori di Torino, e moglie di Luciano Violante, ex presidente della Camera dei Deputati. Alla funzione, officiata da don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele, era presente la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Nella chiesa gremita da alcune centinaia di persone c'era anche l'ex ministra della Giustizia Marta Cartabia, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli, e altri rappresentanti delle istituzioni e della magistratura.

Giulia De Marco è morta a Torino nella notte del 27 dicembre.

Nata a Cosenza nel 1940 era arrivata nel capoluogo piemontese nel 1968 e qui aveva iniziato la sua carriera come pretore del lavoro occupandosi poi di minori. Tra le prime otto donne a indossare la toga, come aveva sottolineato il vicepresidente del Csm Pinelli, "è stata tra le fondatrici del diritto minorile".





