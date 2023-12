Allegri da record, mai nessuno tante vittorie per 1-0 come lui

Massimiliano Allegri è un uomo da record. Oggi infatti, con la vittoria sulla Roma, è diventato l'allenatore più vincente per "il corto muso" come dice lui utilizzando un termine dell'ippica, disciplina a lui particolarmente cara (è proprietario di cavalli da corsa).

Infatti in Serie A nessun altro allenatore ha vinto così tante volte per 1-0 come l'attuale tecnico della Juve, che con quello di oggi è arrivato a quota 76 superando Carlo Ancelotti con il quale finora era alla pari a 75. Ma il livornese preferisce sottolineare che "era importante vincere per allungare su quelli che sono dietro, 43 punti sono tanti. Poi il 7 gennaio vedremo quanti saremo riusciti a farne nel girone d'andata". "È stata una bella partita, giocare con la Roma non è mai semplice, soprattutto contro Mourinho - dice Allegri parlando della sfida di questa sera -. Nel primo tempo abbiamo rischiato su un paio di palloni di Dybala, ma siamo stati compatti e abbiamo approcciato bene il secondo tempo e poi potevamo fare anche il secondo gol". "Stiamo bene fisicamente, abbiamo fatto gli ultimi tre giorni molto bene - aggiunge -. Questa sera abbiamo sviluppato buone geometrie, alla fine abbiamo buttato qualche palla e dobbiamo migliorare".

Poi fa i complimenti a Vlahovic: " ha fatto una bella partita, è in crescendo rispetto alle altre partite perché sta meglio fisicamente, lo abbiamo cercato abbastanza, avremmo forse potuto fare di più. Ha giocato bene anche tecnicamente. Può giocare da solo, oppure con una punta vicino".



