Stresa, sequestrati 200 kg di carne non a norma in agriturismo

I carabinieri forestali hanno sequestrato circa 200 chilogrammi di carne priva di tracciabilità e decine di prodotti scaduti in un agriturismo sulle alture di Stresa, sul lago Maggiore, nel Verbano-Cusio-Ossola. Al proprietario è stata comminata una multa da circa 3,000 euro.

I controlli, compiuti congiuntamente con il Servizio veterinario e il Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Asl Vco, sono scattati in seguito alla segnalazione, da parte di un veterinario dell'Asl, di irregolarità nella gestione degli animali da reddito presenti in azienda, e in particolare nella mancata corrispondenza tra il bestiame dichiarato nei registri aziendali e quello effettivamente presente in azienda.

Le successive verifiche hanno portato a scoprire gli alimenti non conservati correttamente e l'assenza delle necessarie informazioni circa la tipologia di carne, il macello di provenienza, la data di macellazione e la data di scadenza.

Nelle stalle sono stati inoltre individuati suini, bufali ed ovicaprini mai dichiarati e mai sottoposti alle previste profilassi sanitarie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA