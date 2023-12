Si chiude "anno record" per l'Automobile Club del VCO

Un anno record quello dell'AC VCO con 5100 tesserati ACI nella provincia e circa 1000 licenziati ACI Sport. "Ci siamo messi in gioco per la provincia e i risultati ci hanno ripagato. Personalmente, la soddisfazione più grande è legata alla grande partecipazione di centinaia di ragazzi agli eventi di educazione stradale, di persone disabili alle giornate dell'Happy Rally, degli appassionati di auto storiche ai nostri raduni", afferma il presidente Peppe Zagami.

Il 24-25 novembre a Baveno si è svolto il Forum internazionale del Turismo. Presente anche il presidente ACI Angelo Sticchi Damiani che ha colto l'occasione di incontrare le delegazioni dell'Automobile Club del VCO. Alcuni mesi prima, il 12 settembre, con ospite la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli, è tornata per la seconda edizione "Happy Rally Day", manifestazione dedicata ai giovani disabili con la passione per i motori.

Sempre ampia la pagina dedicata all'educazione stradale, tema particolarmente sentito con appuntamenti per i giovani: dai bambini delle primarie ai quasi-patentati delle superiori. A questi ultimi, lo scorso ottobre era dedicato al Centro Eventi Il Maggiore di Verbania "Sara Safe Factor", progetto a sostegno della sicurezza e dell'educazione stradale organizzato dalla compagnia Sara Assicurazioni in collaborazione con ACI Sport e ACI VCO. L'incontro ha visto il coinvolgimento di 500 ragazzi in età da patente. Studenti delle superiori destinatari anche di "Graffiti dell'anima", due giornate a Domodossola ad aprile a cura di Automobile Club VCO con il Lions Club Verbano Borromeo e l'Ufficio scolastico del VCO. Protagonisti duecento bambini per la lezione di educazione stradale nella Valle Vigezzo grazie al Pullman Azzurro, iniziativa di Polstrada, realizzata con ACI e la collaborazione del Comune di Druogno svoltasi a giugno. Due le edizioni targate 2023 di "Ruote nella storia", la manifestazione dedicata alle auto d'altri tempi che quest'anno nella versione estiva ha condotto gli equipaggi in viaggio verso il Monte Rosa.



