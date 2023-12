Furti aziende agricole, allarme Coldiretti Vercelli-Biella

Ancora furti nelle aziende agricole del basso Biellese e Vercellese dopo quelli avvenuti in primavera. La denuncia è della Coldiretti, secondo cui, nella notte tra Natale e Santo Stefano, degli sconosciuti hanno trafugato navigatori, monitor e antenne satellitari che si trovavano a bordo dei trattori in due ditte di Carisio e Salussola. I veicoli si trovavano nei capannoni. Il bottino della razzia è stato quantificato in decine di migliaia di euro.

"Purtroppo - evidenziano il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella, Roberto Guerrini, e il direttore, Luciano Salvadori - crediamo che siamo di fronte ad una banda altamente specializzata. Le difficoltà in questi anni sono state molteplici: dalla siccità all'enorme aumento dei costi di produzione passando per l'abbassamento del prezzo del riso. Se le imprese devono anche fare i conti con i furti la situazione diventa insostenibile".



