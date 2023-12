Cresce il Teatro Stabile di Torino, in platea 1 su 4 è under 35

Il Teatro Stabile di Torino chiude il 2023 con risultati mai raggiunti nella sua storia - una forte crescita delle recite prodotte, delle presenze e degli incassi al botteghino - e si prepara al nuovo anno con tanti progetti in cantiere. Rilevante la presenza degli spettatori under 35, pari al 25% del pubblico. Un trend confermato anche dalla campagna abbonamenti della Stagione 2023-2024: su 17.863 venduti finora il 40% è stato acquistato da spettatori che hanno meno di 35 anni. I numeri di un anno "particolarmente intenso e felice", con 9 premi della critica, sono stati illustrati dal presidente del Teatro Stabile di Torino, Alessandro Bianchi e dal direttore Filippo Fonsatti. Dati condivisi dal direttore artistico Valerio Binasco, impegnato nella tournée di Diari d'amore di Nanni Moretti, tra gli spettacoli protagonisti della Stagione in corso.

Tanti i progetti per lo Stabile che conclude il percorso con Filippo Dini della squadra artistica di Binasco, nominato direttore artistico della Fondazione Teatro Stabile del Veneto.

Non è esclusa la possibilità di partecipare al bando per la gestione del Teatro Nuovo, magari con il Regio: "gli spazi servono, ma bisogna stare attenti a non fare il passo più lungo della gamba", ha spiegato Bianchi, presidente da settembre. In attesa di festeggiare nel 2025 i 70 anni, il prossimo anno lo Stabile celebrerà il cinquantesimo anno di attività del suo Centro Studi: sarà l'occasione per valorizzare l'enorme patrimonio che, dopo il Fondo Castri, si arricchirà anche del Fondo Eugenio Allegri donato dalla famiglia.

Lo Stabile di Torino ha ricevuto quest'anno 3.5 milioni di euro dal Fondo nazionale dello spettacolo dal vivo, il 18% in più del 2019 quando era stato di circa 3 milioni. Altri 180.657 euro sono stati assegnati al Festival di Danza, in crescita del 52% sul 2019. Oltre ai 7,5 milioni di fondi pubblici (3,5 milioni del ministero, 2,2 dal Comune di Torino, 1,2 dalla Regione, poco più di 100.000 euro dal Comune di Moncalieri, il resto sono fondi europei), lo Stabile ha altri 5 milioni di entrate da ricavi delle vendite e delle prestazioni, 2 milioni dalle fondazioni bancarie e 500.000 euro dalle sponsorizzazioni.





