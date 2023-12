Coldiretti Cuneo, caldo record ha effetti su economia

Le temperature sono tornate a scendere in provincia di Cuneo ma i valori di caldo record registrati nei giorni scorsi hanno effetti, oltre che sull'ambiente, sulle attività economiche come il turismo e l'agricoltura. È quanto rileva Coldiretti Cuneo.

"Oltre alle difficoltà per il turismo sulle piste da sci e sull'intero indotto - spiega il presidente, Enrico Nada - la mancanza di neve impedisce di creare le scorte idriche necessarie all'agricoltura prospettando già un alto rischio di siccità. Senza dimenticare che se non arriva il freddo le popolazioni di insetti che causano danni alle colture potrebbero sopravvivere e svernare per attaccare i raccolti nella prossima primavera".

"Il cambiamento climatico in atto - afferma il direttore, Fabiano Porcu - si manifesta con un'evidente tendenza alla tropicalizzazione: frequenza di eventi violenti più elevata, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo con sbalzi termici significativi. E l'attività economica che più di tutte vive quotidianamente le conseguenze di tali fenomeni è proprio l'agricoltura".



