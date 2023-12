Carabinieri: dopo 47 anni va in congedo luogotenente Tamburrino

Arruolatosi nel 1976 ad appena 17 anni, il luogotenente Dino Tamburrino va in congedo dopo 47 anni e mezzo nell'Arma dei Carabinieri. Decano del Comando Provinciale di Alessandria, si è formato a Roma per essere poi subito trasferito nel capoluogo di provincia piemontese.

Pluridecorato, ha svolto - come si ricostruisce in un comunicato - servizi all'estero nelle missioni di soccorso umanitario in Albania, Kosovo, Afghanistan e Iraq. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è stato insignito della Medaglia Mauriziana al Merito per i 10 lustri di carriera militare e di quella d'Argento della Croce Rossa per l'attività svolta dopo l'alluvione del 1994.

Esperto nel soccorso alpino, è stato responsabile delle aliquote di Carabinieri sciatori impiegate nei servizi di ordine e sicurezza sulle piste in occasione delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Torino 2006 e delle Universiadi del 2007, oltre all'attività di sicurezza, vigilanza e soccorso per numerosi anni fra Sestriere, Sauze d'Oulx e Cesana Torinese.

"Ho sempre voluto fare il carabiniere e non mi sarei mai immaginato in una vita diversa", ha confidato Tamburrino.

"Sono l'impegno personale, la dedizione, lo slancio che hanno contraddistinto il nostro Dino nella sua carriera. E a quel sacrificio voglio, davanti a tutti, rendergli il riconoscimento dell'Arma", ha sottolineato il generale di Corpo d'Armata Gino Micale, comandante interregionale 'Pastrengo', durante la cerimonia di commiato.



