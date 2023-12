Allegri, il 2023 mi ha soddisfatto ma non abbastanza'

"Sono contento del lavoro fatto in questo 2023, sono soddisfatto ma non abbastanza: dobbiamo raggiungere obiettivi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, traccia il bilancio dell'anno solare alla vigilia dell'ultima sfida contro la Roma.

"Rimango sempre legato ad Andrea Agnelli - aggiunge l'allenatore - e a tutti quelli che hanno lavorato qui, i numeri sono dalla loro parte. A ottobre 2021 è iniziato un percorso che ha portato la Juve per un anno e mezzo ad avere casini all'interno e dall'esterno: da lì abbiamo continuato a lavorare, fortunatamente la Juve è rimasta ed è solida perché per il resto passano tutti, dai presidenti agli allenatori e ai direttori sportivi. E adesso siamo a metà percorso, dobbiamo tornare a giocare la Champions perché l'anno scorso ce lo hanno proibito pur essendo arrivati terzi".



