Stalking, percosse e furti: gli arresti durante le Festività

Arresti, denunce e controlli dei carabinieri nei giorni di Natale e San Stefano a Torino e provincia. A Vigone è stato denunciato per atti persecutori un 60enne che da diverso tempo minacciava l'ex moglie, a Grugliasco un 24enne è stato arrestato perché, durante un litigio per futili motivi, a colpito con dei calci la madre di 59 anni.

Nel capoluogo due uomini di 34 e 39 anni sono finiti in manette per resistenza a pubblico ufficiale in concorso: l'accusa è di avere minacciato gli avventori di un locale e avere tentato di aggredire a calci e pugni i carabinieri che erano intervenuti. Un trentenne è stato poi arrestato per tentato furto aggravato: l'uomo ha sfondato la vetrina di un negozio in via San Domenico e ha tentato di rubare tredici bottiglie di vino dal valore complessivo di 3.320 euro.



