Polo del '900, il 2023 è stato anno di crescita

Sono stati oltre 62 mila nel 2023 i frequentatori del centro culturale Polo del '900 a Torino. Le presenze agli eventi - che sono stati circa 500 con un aumento dell'utilizzo delle sale superiore al 15% - hanno superato le 31 mila a fronte delle 19 mila del 2022. "I protagonisti di questi risultati - spiegano i responsabili - sono i nostri 24 enti partner. Si dimostra così l'urgenza e l'importanza del lavoro di presidio democratico, sociale e culturale che tutti insieme stanno portando avanti. Ed è una crescita cui contribuiscono un insieme di investimenti che ha rafforzato il Polo e la qualità dei suoi servizi".

Sono stati aperti due nuovi spazi espositivi e una nuova sala auditorium con 180 posti a sedere. Gli archivi, dove trova posto il patrimonio librario e documentale degli enti, hanno superato i 10 km lineari con la realizzazione di altri 500 metri. Le consultazioni sono aumentate del 48% con circa 17 mila presenze in sala lettura. Gli studenti accompagnati nel percorso formativo sono stati oltre 12 mila con 1.700 insegnanti coinvolti.

La community del Polo cresce anche online. In un anno sono 1300 i nuovi follower su instagram (+18%) di cui 1000 a partire da giugno in concomitanza con il lancio della nuova identità visiva. Le Interazioni rispetto al 2022 sono aumentate del 100% e la copertura del 42,91%. Ad oggi il 50% della community di instagram ha meno di 35 anni. Trend di crescita anche per gli utenti del nuovo sito internet che salgono dell'11% nell'ultimo trimestre 2023 rispetto ai primi tre mesi dell'anno.



