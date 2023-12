Osservatorio Fmpi, nel quinquennio +30% pmi costrette a chiudere

Nel quinquennio 2019-2023 cresce del 30% la quota delle pmi costrette a cessare l'attività a causa di fallimenti o liquidazioni in bonis. Lo rivelano i dati raccolti dall'Osservatorio Economico Fmpi, la federazione delle piccole e medie imprese che in Italia conta oltre 6mila aziende, 500 in Piemonte.

Lo studio, condotto dal presidente dell'Osservatorio, Luca Pantenella, evidenzia un rallentamento dello sviluppo delle pmi, rispetto al quinquennio precedente e prospettive difficili anche per il futuro. Tra i motivi "soprattutto l'inflazione a livelli record, i ripetuti rialzi dei tassi di interesse e il nuovo conflitto in Medio Oriente. Dal 2019 registriamo complessivamente, per la prima volta in un quinquennio, un +30% di pmi che hanno cessato anticipatamente a causa di fallimenti o liquidazioni. In crescita altresì la crisi di liquidità, con il ritardo dei pagamenti salito a 3 mesi in media, e le insolvenze +15% rispetto al 2022".

Uno scenario "che mostra come le previsioni per il futuro lascino al momento poche speranze in termini di sviluppo, - prosegue Pantanella - stante il peggioramento diffuso dei livelli di merito creditizio dei piccoli produttori. Stimiamo che nel triennio 2023-25 i fatturati reali delle pmi rallenteranno la propria corsa rispetto al 2021-22 di circa il 2% annuo. A risentirne soprattutto il comparto edile per via anche dell'incaglio dei cantieri del Superbonus, e il settore dell'energia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA