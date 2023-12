Comitato Salute, pronti a nuove azioni e iniziative

Il comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure a 7 mesi dalla manifestazione, a difesa della sanità pubblica, che lo scorso 27 maggio portò migliaia di persone sotto il grattacielo della Regione Piemonte, a Torino, rilancia nuove iniziative. Nell'immediato sono due temi sul tavolo: l'edilizia sanitaria e la gestione del boarding nei pronto soccorso.

"La manifestazione ha prodotto qualche risultato, ma non consideriamo finito il compito del comitato", spiega Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte. "Ad esempio sono oltre mille gli infermieri che si sono iscritti al concorso, che terminerà il 4 gennaio, a fronte dell'impegno della Regione di assumerne 1.500 - sottolinea Airaudo - ma anche se abbiamo avuto dei primi segnali, pensiamo che la sanità piemontese sia in forte deficit di personale, che continua ad avere un enorme problema sulle liste d'attesa".

Inoltre, - prosegue Airaudo "abbiamo fortissimi problemi con il boarding nei pronto soccorso. In alcuni di questi non ci sono neanche più le barelle - aggiunge - Abbiamo un problema che riguarda la capacità di spesa della Regione che deve pretendere dal governo per l'innalzamento della spesa per a Sanità, mentre il governo nel Def ha programmato la riduzione".

Per quanto riguarda l'edilizia, evidenzia Guido Giustetto, presidente dell'ordine provinciale dei medici "l'impressione che è che ci sia stato un gioco delle tre carte. Alcuni finanziamenti venivano presentati in un primo momento con un fondo, ad esempio quello Inail, come per il nuovo ospedale di Cuneo e di Alessandria, ma poi se andiamo a vedere il decreto del presidente del consiglio dei ministri sui fondi, questi fondi non ci sono più. Perché verosimilmente si pensa di finanziarli con la procedura pubblico-privato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA