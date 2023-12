Coldiretti, centinaia di migliaia di euro di danni in Ossola

Il forte vento soffiato nella notte tra il 22 e il 23 dicembre scorsi ha provocato danni per centinaia di migliaia di euro a due aziende agricole in val d'Ossola, nel nord del Piemonte. La fa sapere Coldiretti Novara-Vco, spiegando che le serre floricole di una azienda di Sempione Varzo sono andate completamente distrutte e che il tetto di una stalla a Premia è stato scoperchiato.

"Siamo di fronte all'evidente effetto dei cambiamenti climatici che stanno provocando violenti stravolgimenti che si presentano sempre più frequentemente, anche in periodi dell'anno in cui in passato non eravamo abituati - sottolineano il presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il direttore Luciano Salvadori -. Questi fenomeni atmosferici, brevi ma di grande intensità, sono sempre più deleteri per le nostre aziende che rischiano di vedere andare in fumo il lavoro non solo dell'anno in corso, ma anche di quelli successivi".



