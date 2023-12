Calcio: Banchini richiamato alla guida dell'Alessandria

Dopo l'esonero di ieri di Sergio Pirozzi torna sulla panchina dell'Alessandria (squadra di calcio che milita in serie C) Marco Banchini. Lo comunica la società in una nota.

Per i Grigi si tratta dell'ennesimo cambio in panchina dopo la conclusione, a metà maggio, della presidenza decennale di Luca Di Masi e l'arrivo del co-patronage Benedetto-Pedretti.

Banchini era stato esonerato lo scorso 21 novembre dopo essere stato ingaggiato ai primi di ottobre. Ora, come annuncia il club, lui e il suo staff "tornano con grandi motivazioni".

I Grigi sono ultimi in solitaria nella classifica del Girone A. La ripresa degli allenamenti è in programma martedì 2 gennaio.



