Aperi-riccio per realizzare il primo ospedale europeo per ricci

'Aperi-riccio' vegano di beneficenza per aiutare i piccoli ospiti del Centro Recupero Ricci La Ninna di Novello (Cuneo). Il costo dell'aperitivo - questa sera 28 dicembre presso Il Caffè dell'Erboristeria Mességué di Torino (via Mazzini, 13) - è di 25 euro e la prenotazione è obbligatoria. Ci sarà anche una bancarella di beneficenza (Ricciolandia), con oggetti a tema riccio e sarà proiettato il film 'Il soccorritore dei ricci in Piemonte' che ha vinto in Germania il Nature Film Festival. L'evento è stato organizzato per raccogliere donazioni a favore di quello che presto diventerà il primo ospedale e pronto soccorso per ricci d'Europa con avanzatissimi macchinari per la diagnostica. Il Centro, a oggi, soccorre circa 400 ricci all'anno, cercando di salvare loro la vita per poi re-immetterli in libertà una volta guariti. I ricci che vengono portati al Centro sono spesso denutriti, pieni di parassiti, feriti da decespugliatori, investiti dalle auto o avvelenati dai pesticidi.

Per diventare il primo ospedale d'Europa dedicato a questa specie, che rischia di estinguersi nell'arco di un ventennio, "La Ninna" ha bisogno di sostegno economico, che verrà utilizzato per costruire le sale operatorie, acquistare delle incubatrici, strumentazioni di laboratorio, assumere medici veterinari



