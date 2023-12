Liberato cervo intrappolato in una rete metallica

Un cervo rimasto incastrato in una rete metallica vicino a un capanno per gli attrezzi, nella frazione Maniglia di Perrero, in val Germanasca, è stato soccorso e liberato oggi nell'ambito del progetto 'Salviamoli insieme on the road", a cui collaborano la Città metropolitana di Torino e il Canc )Centro Animali Non Convenzionali) di Grugliasco. Lo rende noto la Città Metropolitana di Torino.

Dell'animale, un maschio adulto di 5-6 anni, si sono occupati un tecnico faunistico e un veterinario del Canc, che lo ha anestetizzato per poterlo avvicinare. E' stata poi liberata la testa e il palco del cervo dalla rete metallica, che ormai gli impediva qualsiasi movimento.

La rete è stata tagliata con le tronchesine e con apposite cesoie e sfilata delicatamente dalla testa dell'animale, che è poi stato spostato in una zona vicina e priva da pericoli. Una volta risvegliato, il cervo è stato lasciato libero di tornare nell'ambiente naturale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA