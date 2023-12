Juve: ufficiale il rinnovo di Bremer fino al 2028

Gleison Bremer ha rinnovato con la Juventus, adesso c'è anche l'ufficialità. Come annunciato dal club bianconero sui propri social network, il difensore ha prolungato il suo contratto fino al 2028. "È diventato un pilastro, costantemente tra i migliori in campo e una certezza assoluta, guadagnandosi l'affetto dei tifosi e la fiducia di tutti. La firma sul futuro in bianconero è la continuità di quella promessa fatta all'arrivo in quel giorno d'estate" si legge sul sito ufficiale della Juventus per annunciare la fumata bianca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA