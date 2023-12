Il Capodanno del Sermig, cenone del digiuno e 2024 passi di pace

Unire tutte le generazioni - bambini, giovani e adulti - nel nome della pace. È l'obiettivo del Sermig di Torino, fondato da Ernesto Olivero, che rilancia l'impegno per un anno senza la guerra con due iniziative: il Cenone del digiuno e la Marcia per la pace.

La giornata del 31 dicembre ruoterà intorno al tema "Costruiamo il futuro con la pace" Nel pomeriggio alle 14, appuntamento in piazza Vittorio Veneto a Torino per "2024 Passi di Pace", una camminata intergenerazionale per le strade del centro fino in piazza San Carlo dove si svolgeranno varie attività. L'invito è soprattutto a bambini, ragazzi e giovani con le famiglie, ma anche agli adulti. Nel corteo, solo bandiere della pace e un gesto concreto di solidarietà: la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione per le missioni umanitarie promosse dall'Arsenale della Pace.

Sarà proprio l'ex fabbrica di armi di Borgo Dora a ospitare il tradizionale Cenone del digiuno, una serata di riflessione e testimonianze a cui parteciperanno giovani e adulti da tutta Italia. A partire dalle 20,30 negli spazi dell'Arsenale risuoneranno le storie di donne e uomini di ogni tempo testimoni di pace. I partecipanti saranno invitati a devolvere l'equivalente che avrebbero speso per il cenone di capodanno ai progetti di solidarietà rivolti alle popolazioni colpite dalla guerra in Medio Oriente. La serata proseguirà con la Marcia della pace che, dopo aver fatto tappa alle 22.30 alla Piccola Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo, si concluderà nel Duomo di Torino dove l'arcivescovo Roberto Repole celebrerà la Messa.

"In un mondo che fa fatica a sperare vogliamo ricordare che la pace inizia dalle vite di ognuno. La logica della guerra sembra più forte, ma chi ci impedisce di andare in un'altra direzione? È quello che vogliamo provare a fare insieme a tanti giovani e adulti" spiegano Ernesto Olivero e Rosanna Tabasso del Sermig.



