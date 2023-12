Capodanno a Torino, verso il sold out il concerto in piazza

Una cioccolata calda per iniziare l'anno in dolcezza e un concerto di fine anno che sta per fare il tutto esaurito, con gli ultimi mille biglietti a disposizione online da oggi, per arrivare alla capienza di 10mila spettatori in piazza Castello. Sono le due novità annunciate oggi dagli assessori ai Grandi eventi e al Commercio, Mimmo Carretta e Paolo Chiavarino per la festa di Capodanno in piazza a Torino.

"Sarà un Capodanno da sold out - dice Carretta -. Da oggi (mercoledì 27 dicembre, ndr) alle 12 sono online gli ultimi 1000 biglietti per l'accesso gratuito alla serata del 31 dicembre e, vista la velocità con cui sono andati esauriti gli altri ci aspettiamo un grande successo". E per "rendere ancora più dolce queste feste e l'inizio dell'anno - aggiunge Chiavarino - a chi parteciperà al concerto di musica classica del pomeriggio del primo gennaio sarà consegnato un voucher per una cioccolata calda da asporto, che potrà essere utilizzato fino al 7 gennaio".

All'iniziativa, sostenuta da Iren e con il coinvolgimento di Ascom Epat e Confesercenti Fiepet, hanno aderito 45 esercizi commerciali.



