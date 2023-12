A Venaria il gran finale del Doc Brown Gospel Festival

Si conclude nella serata di giovedì 28 dicembre il trittico di concerti gospel organizzati per le feste natalizie dalle torinesi Accademia Canto Musica e Spettacolo e Doc Brown Booking, ideatrici dell'evento dal titolo Doc Brown Gospel Festival 2023, con artisti provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Italia.

Sul palco della Gospel House, a Venaria Reale (via Druento 274, di fronte alla Continassa), il primo concerto si è tenuto giovedì 7 dicembre, protagonisti la Big Family Gospel Choir & Acms, dall'Italia, la seconda serata il 13 dicembre, quando si sono esibiti gli artisti della JP & the Soul Voices, portando il sound soul della tradizione del sud degli Stati Uniti.

Il 28 dicembre sarà la volta del britannico Noel Robinson e della sua band, che porteranno il loro gospel moderno e contemporaneo, con brani anche scritti e arrangiati da loro.

La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e della Missione Gospel House.

Media partner Radio Rtb e Urban Vision.

L'ingresso è gratuito e durante la serata vengono raccolte donazioni a favore dell'opera umanitaria che l'associazione di promozione sociale Urban Vision svolge in Congo.



