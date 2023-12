Basket: De Raffaele nuovo allenatore della Bertram Derthona

Da oggi Walter De Raffaele è il nuovo allenatore della Bertram Derthona (Serie A Basket). Lo ufficializza la società con un comunicato stampa. De Raffaele subentra a Marco Ramondino, esonerato nei giorni scorsi dopo cinque stagioni sulla panchina della squadra tortonese.

De Raffaele, 55 anni, originario di Livorno, dopo una carriera da giocatore a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta ha iniziato il proprio percorso da allenatore come vice a Montecatini. Dopo una breve esperienza a Reggio Calabria, dal 2006 al 2008 De Raffaele allena l'Assigeco Casalpusterlengo, militante nel campionato di Serie B d'Eccellenza, conquistando la Coppa Italia di categoria nel 2007. Prosegue poi a Pavia, Verona per poi approdare alla Umana Reyer Venezia, formazione con cui ha trascorso la maggior parte della sua carriera di allenatore. In Laguna conquista due Scudetti (2016/17 e 2018/19), una FIBA Europe Cup (2017/18) e una Coppa Italia (2020).



