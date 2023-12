Incendio in Valle Susa, fiamme vicino a Condove

Notte di lavoro per i vigili del fuoco in bassa Valle di Susa per un incendio che si è sviluppato sulla montagna in prossimità dell'abitato di Condove, in provincia di Torino. Il fronte delle fiamme è stato particolarmente aggressivo verso le borgate di Camporossetto e Oldani. Le operazioni di spegnimento sono state ostacolate dal vento. Squadre di vigili del fuoco hanno presidiato le case.

Alle 7 del mattino è stata effettuata una ricognizione con i droni per preparare gli interventi con lancio d'acqua dei Canadair e dell'elicottero Erikson.



