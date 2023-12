Carceri: materasso a fuoco, quattro intossicati a Biella

Due agenti di polizia penitenziaria e due detenuti nel carcere di Biella sono rimasti intossicati per il fumo di un incendio e sono stati portati in ospedale a Ponderano. A provocare il rogo è stato uno dei due detenuti, il quale, probabilmente servendosi di una bomboletta utilizzata per cucinare, ha dato alle fiamme il materasso della cella in cui era rinchiuso in isolamento. Gli agenti, e l'altro detenuto, sono rimasti intossicati durante l'intervento di soccorso.

Una delle ipotesi è che il recluso sia stato istigato da un compagno di detenzione: "Se saranno accertate le sue responsabilità - commenta il segretario nazionale del sindacato autonomo Sinappe, Raffaele Tuttolomondo - chiederemo immediatamente il suo trasferimento. Parliamo di un soggetto già protagonista di minacce verso altri agenti e di gravi episodi in altre strutture. In un paio di occasioni il suo trasferimento, che avevamo chiesto, era stato rifiutato nonostante i presupposti di estrema criticità".



