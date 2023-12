Basket: a Tortona esonerato coach Ramondino

Marco Ramondino è stato esonerato dall'incarico di allenatore della Bertram Derthona, club della massima serie del basket, dopo la sconfitta diieri contro la Nutribullet Treviso (68-82). Lo comunica ufficialmente la società.

Dall'ottobre del 2018 coach Ramondino si è seduto sulla panchina di Tortona per 214 volte, ottenendo 120 vittorie e portando i Leoni ai massimi livelli della pallacanestro italiana. "Nelle oltre 5 stagioni a Tortona - osserva la società - ha contribuito in modo decisivo alla crescita tecnica e strutturale del club. Il premio Allenatore dell'Anno di Lba per la stagione 2022/23 è solo la ciliegina su una torta, che rimarrà per sempre nella memoria di tutti".



