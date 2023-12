Terzo Valico ferroviario, attivati i primi 8,5 chilometri

Sono stati attivati oggi i primi 8,5 chilometri del Terzo Valico ferroviario dei Giovi/nodo di Genova, tra Rivalta Scrivia e Tortona, in provincia di Alessandria. I nuovi binari costituiscono il tratto finale, in direzione nord, della nuova linea ad alta capacità e velocità che il general contractor guidato dal gruppo Webuild sta realizzando per conto di Rfi, società capofila del Polo Infrastrutture di Fs Italiane e committente dell'intera opera, insieme a Italferr, cui è affidata l'alta sorveglianza e la direzione lavori ccon il coordinamento del Commissario di Governo Calogero Mauceri.

La nuova linea garantirà il potenziamento del traffico merci sulle linee dirette verso Milano e Torino. Dal 15 gennaio 2024 circoleranno anche i treni regionali a servizio dei viaggiatori tra Arquata Scrivia-Novi Ligure-Pozzolo-Tortona-Milano; nel primo semestre 2024 verrà riattivata la stazione di Rivalta Scrivia anche per il servizio passeggeri. Contestualmente, lo scalo ferroviario verrà dotato di un moderno impianto antincendio per gestire il trasporto di merci pericolose. Il Consorzio Saturno, partecipato da Hitachi Rail STS si è occupato degli apparati tecnologici di ultima generazione per la gestione del traffico.

Sulla linea Terzo Valico dei Giovi-nodo di Genova i treni potranno viaggiare fino a un massimo di 250 chilometri orari, attraversando le province di Genova e Alessandria, fino a raggiungere Milano e Torino. Il completamento è previsto entro il 2026.



