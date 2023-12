Sfiorati i 25 gradi nel Pinerolese, oltre 23 a Cuneo

Anche oggi temperature da primavera oggi in Piemonte. Anzi, con qualche grado in più rispetto ai valori già alti - per il periodo - registrati ieri. La rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha rilevato una massima di 24.6 gradi a Pinerolo (Torino), 24.5 a Villafranca Pellice, 23.2 a Cuneo, 23 a Rivoli (Torino), 22.8 a Rodello e Belvedere Langhe, nel Cuneese. Nel centro di Torino, nella stazione meteo installata in via della Consolata, il termometro ha segnato 19.8 gradi.

Per i prossimi giorni è previsto un progressivo calo delle temperature; nel giorno di Natale, le massime dovrebbero restare comprese, nelle zone di pianura e bassa collina, tra gli 11 e i 14 gradi, le minime tra gli 1 e i 6 gradi, con venti deboli quasi ovunque.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA