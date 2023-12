Pranzo Natale, 210 con vescovo e sindaco alla Casa di quartiere

Tutti i posti occupati al Pranzo di Natale, organizzato, nella Casa di quartiere, dalla Città di Alessandria con Fondazione Opere di Giustizia e Carità, Comunità di Sant'Egidio, Conferenza San Vincenzo.

Oltre 210 i commensali seduti, per condividere una tavola speciale soprattutto per chi è in difficoltà. Famiglie, ma anche singoli, hanno gustato i piatti preparati e offerti dalla Cooperativa Coompany. Circa 80 i volontari impegnati tra i tavoli. A condividere la mensa il vescovo Guido Gallese e il sindaco Giorgio Abonante. A tutti gli ospiti distribuiti anche doni.

Intanto, l'Unità Mobile della Casa di Quartiere continua il servizio di notte in strada, per 3 sere la settimana. Più di 120 contatti, 60 coperte e 10 sacchi a pelo, con e senza tenda, consegnati ogni mese ai senzatetto. L'invito è a portare nella sede di via Verona o alla Caritas materiale per l'inverno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA