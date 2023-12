Juric, 'perdere sarebbe stata una beffa'

"Perdere sarebbe stato una beffa, anche se alla fine ci è andata bene": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così l'1-1 maturato all'Olimpico Grande Torino in rimonta contro l'Udinese. "Abbiamo messo grande attenzione a non concedere loro le ripartenze, ma dobbiamo ancora migliorare nei tiri e nei cross, oltre alla battuta dei corner - i difetti dei granata sottolineati dal croato - anche se lo spirito e la concentrazione erano quelli giusti".

Nel finale si è rivisto anche Radonjic: "Poteva fare meglio, ma sono tutti giocatori del Toro e io cerco di usarli al meglio" la riflessione di Juric sul fantasista serbo.

A Gabriele Cioffi resta una grande amarezza: "La vittoria era bella stretta, non l'ho soltanto accarezzata, ma poi è arrivato questo pareggio del Toro - il rimpianto del tecnico dell'Udinese - e probabilmente ai punti è anche un risultato giusto, ma noi abbiamo creato più occasioni".

L'Udinese continua ad essere in una zona di classifica pericolante: "Con tutto il rispetto per le altre, è una situazione che si sta stretta - analizza l'allenatore - e vogliamo levarci il prima possibile: abbiamo avuto l'atteggiamento di chi voleva e poteva vincere la partita, purtroppo è un periodo durante il quale facciamo le cose giuste ma non veniamo premiati".



