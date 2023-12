Il 2023 in Piemonte, Gandolfo racconta 'un anno da prima pagina'

E' arrivato alla 22/a edizione il libro 'Un anno in Piemonte' scritto da Beppe Gandolfo, corrispondente di Mediaset dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta, ed edito da EnneCi Communication. Un racconto mese per mese, con tutte le date degli avvenimenti più importanti di cronaca, politica, sport, cultura, di un 2023 "da prima pagina" per il Piemonte - scrive l'autore nella prefazione - grazie alla "gestione e all'entusiasmo per le Atp finals, ma anche per i risultati dell'Egizio, del Museo del Cinema, della Reggia di Venaria. Per l'afflusso record al Salone del libro" e "dei turisti nelle Langhe, nel Monferrato e nel Roero o nelle dolci mete dei nostri laghi". Un anno "da prima pagina" anche per i successi sportivi "a cominciare da Filippo Ganna, Pecco Bagnaia e Lorenzo Sonego".

Del 2023 che finisce il libro di Gandolfo ricorda ovviamente anche le pagine tragiche, come la sciagura ferroviaria di Brandizzo e la morte della bambina travolta dalle fiamme della Freccia Tricolore caduta a San Francesco al Campo "Un anno in Piemonte" è un volume di 408 pagine, in vendita a 20 euro, fatto di due parti: la prima con la sintesi delle principali notizie, la seconda dedicata agli approfondimenti, suddivisi tra Cronaca, Economia e Agricoltura. Cultura e Turismo, Sport, Juventus, Torino e, infine, gli Addii.



