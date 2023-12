Csi Piemonte, nuovi soci e valore produzione a 154 milioni

Cresce il valore della produzione del Csi Piemonte, con una stima per il 2024 pari a 154 milioni di euro, +2,1% rispetto alla previsione di chiusura del 2023. Il numero dei soci consorziati è arrivato a 135, sono previste nuove 35 assunzioni, mentre gli investimenti si attestano 13,5 milioni di euro.

È quanto emerso oggi, nell'assemblea dei soci del Csi, presieduta dall'assessore all'Innovazione della Regione Piemonte Matteo Marnati, che ha approvato il Piano di Attività 2024 dell'ente.

L'assemblea, infatti, ha ratificato le richieste di aderire al consorzio della Fondazione Ifel (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale), del Comune di Bergamo e della Città Metropolitana di Palermo, La strategia 2024 del Consorzio "sarà incentrata principalmente sullo sviluppo delle progettualità basate sull'Intelligenza Artificiale, creando un vero e proprio modello di AI company per la Pubblica Amministrazione".

Nel Piano, inoltre, è centrale il supporto che il Csi potrà fornire per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, "attraverso molteplici progettualità".

"E' un Piano espansivo. Tutti i principali indicatori economici sono in crescita, dal valore della produzione ai ricavi, agli investimenti. - sottolinea Pietro Pacini, direttore Generale Csi Piemonte - Anche dal punto di vista dell'organico, il CSI punta ad accrescere la sua capacità di sviluppo di progetti innovativi, proseguendo nel suo percorso di ricambio generazionale con un nuovo programma di assunzioni. Oggi il Consorzio ha l'obiettivo di evolversi da data e cloud company in azienda leader nel settore dell'Intelligenza Artificiale per la Pubblica Amministrazione



Riproduzione riservata © Copyright ANSA