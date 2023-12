Carabinieri trovano Porsche Cayenne usata per delle spaccate

È stata ritrovata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino una Porsche Cayenne usata negli ultimi giorni da una banda che ha messo a segno diverse spaccate nel capoluogo piemontese e in alcune città dell'hinterland Il suv, di colore nero, che era stato rubato da un concessionario a Moncalieri, era chiuso a chiave e parcheggiato nel quartiere periferico della Falchera. Secondo gli investigatori era pronta per essere utilizzata per altri colpi.

L'auto era stata usata da una banda composta da cinque persona per sfondare le vetrine di alcuni esercizi commerciali, tra cui delle farmacie e dei tabacchi, ma gli inquirenti non escludo che i malviventi siano coinvolti in altre rapine. I militari della sezione scientifica hanno eseguito sulla vettura i rilievi tecnici.



