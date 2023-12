Bruciano boschi nel Torinese, evacuate 9 famiglie

Nove famiglie, per un totale di 25 persone, sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni a Prarostino, nel Pinerolese (Torino) per un incendio boschivo, su più fronti, alimentato dal forte vento. In provincia di Torino l'emergenza per i roghi di vegetazione ha tenuto ieri impegnate per tutte il giorno le squadre dei Vigili del fuoco e i volontari Aib in un'altra vallata, a Pessinetto, dove l'estensione delle fiamme ha richiesto l'intervento di due aerei Canadair e un elicottero S-64. Sono stati fatti arrivare anche volontari Aib dai comandi di Cuneo, Asti e Vercelli.

Dalla notte tra giovedì e venerdì, quando il vento è soffiato con raffiche fino a 228 chilometri orari - dato registrato in Valle di Susa, a 1.000 metri di altitudine - sono stati cica 400 gli interventi dei Vigili del fuoco del comando di Torino.





