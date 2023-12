Zona rossa e limiti all'alcol per il Capodanno a Torino

Sei varchi di ingresso con controlli di sicurezza, due aree, una rossa e una gialla con divieti e restrizioni alla circolazione e alla sosta, deviazioni di alcune linee dei mezzi pubblici e stop a bevande in contenitori di vetro e lattine, con limitazioni relative agli alcolici. Sono le misure di sicurezza previste per i festeggiamenti del nuovo anno a Torino, dove sono previsti due spettacoli musicali, in piazza Castello, la sera del 31 dicembre e il pomeriggio del primo gennaio.

All'area degli eventi potranno accedere le persone, circa 10mila, dotate di codice Q r rilasciato al momento della registrazione sul sito della Città per il concerto pop di Capodanno, e non più di 8mila persone a ingresso libero per il concerto classico dell'1. I varchi apriranno rispettivamente alle 19 e alle 14.30. Nella zona rossa il 31 dicembre dalle 9 sarà istituito il divieto di sosta fino alle 18 del giorno successivo, con divieto di transito a tutti i veicoli a partire alle 16 e fino a cessate esigenze. Stessa cosa i primo gennaio, con inizio del divieto di transito in vigore dalle 12.30.Potranno inoltre circolare a piedi solo residenti e spettatori. A ridosso di questa zona sarà istituita la zona gialla con divieto di transito per tutti i veicoli negli stessi orari della zona rossa e sosta vietata dalle 10. Il trasporto pubblico potrà circolare in zona gialla fino alle 16, dalle 18 per via XX Settembre. Sospese le aree taxi nelle zone interessate e chiuso il parcheggio interrato di piazza Castello.





