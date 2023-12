Vento caldo porta massime a 22 gradi, a Torino vento a 94 kmh

Il vento di foehn, nella sua ricaduta dall'arco alpino, oggi ha innalzato le temperature di 12-16 gradi, rispetto a ieri, con massima 22 gradi registrata dalla rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) a Villafranca Pellice (Torino). Termometro oltre i 20 gradi anche a Bra (Cuneo), 21.7, nel centro di Torino - ai Giardini Reali sono stati toccati i 21.5 gradi, a Pinerolo, 21.3,, Santena e Caselle, 21.

Per contro, la nuvolosità e il vento che non si era ancora scaldato ha fato scendere di 2 gradi le temperature nelle zone di alta valle e di confine sulle Alpi Graie, Pennine e Lepontine.

La rete Ara ha registrato sulle creste raffiche di 180-200 kmh, agli sbocchi vallivi tra e 120 kmh, a Torino raffiche fino a 94 kmh.

Il vento si esaurirà sulle Alpi soltanto nella giornata di domenica, ma già domani sarà molto più debole altrove. Per Natale e Santo Stefano le previsioni di Arpa sono di foschie e nebbie in banchi soprattutto nella mattina e sulle aree orientali del Piemonte; condizioni generalmente soleggiate sull'arco alpino e nella fascia pedemontana. Le temperature torneranno nella media del periodo.



